«Спартак» объявит имя нового генерального директора не позднее 15 июля
Как стало известно «Чемпионату», «Спартак» планирует объявить имя нового генерального директора не позднее 15 июля.
Сегодня было официально объявлено о том, что свой пост покидает Томас Цорн. Он работал в «Спартаке» с весны 2019 года.
Ранее «Чемпионат» сообщал, что новым генеральным директором «Спартака» может стать Вадим Васильев, который с 2013 по 2019 год совмещал посты вице-президента и генерального директора в «Монако».
«Спартак» занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В 26 матчах московская команда одержала 9 побед, 5 раз сыграла вничью и потерпела 12 поражений. Завтра, 8 июля, подопечные Доменико Тедеско на своём поле встретятся со столичным «Локомотивом», начало дерби — в 20:30 мск.
«Спартак» рассматривает кандидатуру Вадима Васильева на пост генерального директора
- 7 июля 2020
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