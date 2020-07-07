Вас удивила отставка Томаса Цорна с поста генерального директора «Спартака»?

Сегодня, 7 июля, московский «Спартак» объявил об уходе Томаса Цорна с поста генерального директора. 33-летний специалист работал в столичном клубе с 2019 года.

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Ранее стало известно, что новым генеральным директором красно-белых может стать Вадим Васильев, который с 2013 по 2019 год работал в «Монако».

«Спартак» занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В 26 матчах московская команда одержала 9 побед, 5 раз сыграла вничью и потерпела 12 поражений. Завтра подопечные Доменико Тедеско на своём поле встретятся со столичным «Локомотивом», начало дерби — в 20:30 мск.