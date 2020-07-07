Мостовой — о замене Цорну в «Спартаке»: буду ждать звонка. Всегда готов помочь

Экс-футболист московского «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал решение руководства красно-белых расстаться с генеральным директором Томасом Цорном.
«Не может быть, все мои предсказания сбываются! Я не удивлён. Все, и я в том числе, говорили, что уже были какие-то нездоровые движения в перестановках.
Главная причина в том, что нет результата. Цорн привёз Тедеско – он его креатура. Привоз нескольких футболистов – тоже его решение. Это нормально, но в итоге результат должен быть, а его нет. В итоге виноват генеральный директор или главный тренер. Другое дело, что это произошло очень быстро. Некоторые держатся очень долго, а тут, видимо, не стали ждать.
То, что не убрали Тедеско, нормальная история, он тренер и у него контракт. Также все привыкли делать отступные. В чемпионате выше уже не прыгнуть. Вероятно, он будет готовить команду к новому сезону, но если сейчас придёт генеральный директор, он будет думать о новом кандидате.
Буду ли ждать звонка? С удовольствием. Я всегда открыт и готов помочь в футбольных вопросах», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
- 7 июля 2020
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