Павлюченко: решение об увольнении Цорна — правильное, результата нет

Бывший игрок московского «Спартака» Роман Павлюченко прокомментировал отставку Томаса Цорна с поста генерального директора красно-белых.

«Решение об увольнении Цорна — правильное, результата нет. Поэтому и поменяли руководителя в данной ситуации. Футболисты покупаются, а они ковыряются, надо что-то менять. Цорн их и покупал, значит, играл в этом роль. Нужно усиление и новый человек, который будет более усердно работать.

Существует ли вероятность увольнения Тедеско? В «Спартаке» существует всё. Завтра может всё поменяться, и будет новый тренер.

Называется кандидатура Васильева? Если он придёт и купит новых, хороших футболистов — исправит ситуацию. Если опять будут брать футболистов, которые ковыряются, конечно, не исправит.

Те игроки, которые сейчас в составе, не соответствуют уровню «Спартака». Они неплохие футболисты в целом, но они не заточены на чемпионство или Лигу чемпионов. В сегодняшнем «Спартаке» нужно менять больше половины футболистов. Прощаться и серьёзно усиливаться. Если команда хочет стать чемпионом, можно посмотреть на «Зенит», — сказал Павлюченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.