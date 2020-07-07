Павлюченко: решение об увольнении Цорна — правильное, результата нет

Бывший игрок московского «Спартака» Роман Павлюченко прокомментировал отставку Томаса Цорна с поста генерального директора красно-белых.
«Решение об увольнении Цорна — правильное, результата нет. Поэтому и поменяли руководителя в данной ситуации. Футболисты покупаются, а они ковыряются, надо что-то менять. Цорн их и покупал, значит, играл в этом роль. Нужно усиление и новый человек, который будет более усердно работать.
Существует ли вероятность увольнения Тедеско? В «Спартаке» существует всё. Завтра может всё поменяться, и будет новый тренер.
Называется кандидатура Васильева? Если он придёт и купит новых, хороших футболистов — исправит ситуацию. Если опять будут брать футболистов, которые ковыряются, конечно, не исправит.
Те игроки, которые сейчас в составе, не соответствуют уровню «Спартака». Они неплохие футболисты в целом, но они не заточены на чемпионство или Лигу чемпионов. В сегодняшнем «Спартаке» нужно менять больше половины футболистов. Прощаться и серьёзно усиливаться. Если команда хочет стать чемпионом, можно посмотреть на «Зенит», — сказал Павлюченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
- 7 июля 2020
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