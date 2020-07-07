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Уткин — об уходе Цорна: кто приходит и делает результат? Каррера

Уткин — об уходе Цорна: кто приходит и делает результат? Каррера
Футбол / РПЛ 0

Известный блогер Василий Уткин прокомментировал уход из «Спартака» генерального директора Томаса Цорна.

«Ну что ж, друзья мои. Я не инсайдер, но я почти Мальчиш-Кибальчиш. А следовательно, вода в ключах, а голова на плечах.

Отставка Цорна не похожа на вспышку гнева или раздражения. Сдаётся мне, дело в другом. Думаю, Леонид Федун считает, что он увидел очевидный счастливый вариант. А он может быть только один.

Кто приходит и делает результат? И когда команда, кстати, уже укомплектована? Массимо Каррера. В «Спартаке» и в Греции.

И с ним Федун не ссорился. Как вы помните, Каррера наутро после увольнения получил всю зарплату разом до конца контракта.

Не вижу, чем и как ещё могло осенить Леонида Федуна, хоть бы даже и насильственно, то есть извне. А тутти, полагаю, и немедленно аванти», — написал Уткин в своём телеграм-канале.

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