Уткин — об уходе Цорна: кто приходит и делает результат? Каррера

Известный блогер Василий Уткин прокомментировал уход из «Спартака» генерального директора Томаса Цорна.
«Ну что ж, друзья мои. Я не инсайдер, но я почти Мальчиш-Кибальчиш. А следовательно, вода в ключах, а голова на плечах.
Отставка Цорна не похожа на вспышку гнева или раздражения. Сдаётся мне, дело в другом. Думаю, Леонид Федун считает, что он увидел очевидный счастливый вариант. А он может быть только один.
Кто приходит и делает результат? И когда команда, кстати, уже укомплектована? Массимо Каррера. В «Спартаке» и в Греции.
И с ним Федун не ссорился. Как вы помните, Каррера наутро после увольнения получил всю зарплату разом до конца контракта.
Не вижу, чем и как ещё могло осенить Леонида Федуна, хоть бы даже и насильственно, то есть извне. А тутти, полагаю, и немедленно аванти», — написал Уткин в своём телеграм-канале.
- 7 июля 2020
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