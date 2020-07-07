«Барселона», скорее всего, не купит Неймара в ближайшее межсезонье

Каталонская «Барселона» с высокой долей вероятности не сможет позволить себе приобрести нападающего «Пари Сен-Жермен» Неймара в ближайшее летнее трансферное окно. Об этом в интервью RAC1 рассказал президент сине-гранатовых Хосеп Мария Бартомеу.

Бартомеу сказал, что сейчас не лучшее время для таких сделок. По его словам, экономические потери, связанные с пандемией коронавирусной инфекцией, значительно уменьшили возможности клубов на трансферном рынке.

Ранее сообщалось, что боссы «ПСЖ» согласятся отпустить Неймара, если получат предложение от «Барселоны». При этом каталонцам придётся заплатить за бразильца около € 170 млн.

Контракт Неймара с парижанами рассчитан до 30 июня 2022 года. В нынешнем сезоне 28-летний футболист забил 18 мячей и отдал 10 результативных передач в 22 матчах во всех турнирах на клубном уровне.