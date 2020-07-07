Дзагоев отправился в Оренбург вместе с ЦСКА
Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев отправился на матч 27-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» вместе с командой, сообщает пресс-служба клуба в социальной сети "Твиттер".
«Летим в Оренбург! И Дзага с нами», — говорится в сообщении.
В нынешнем сезоне Дзагоев принял участие в семи матчах Российской Премьер-Лиги, не сумев отметиться результативными действиями. 18 июня было официально объявлено, что полузащитник получил травму бедра.
ЦСКА, набрав 43 очка, занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России, на 2 очка отставая от зоны Лиги чемпионов. В следующем туре ЦСКА на выезде сыграет с «Оренбургом». Матч состоится завтра, 8 июля, и пройдёт в Оренбурге. Начало встречи — в 18:00 по московскому времени.
- 7 июля 2020
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