Дзагоев отправился в Оренбург вместе с ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев отправился на матч 27-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» вместе с командой, сообщает пресс-служба клуба в социальной сети "Твиттер".

«Летим в Оренбург! И Дзага с нами», — говорится в сообщении.

В нынешнем сезоне Дзагоев принял участие в семи матчах Российской Премьер-Лиги, не сумев отметиться результативными действиями. 18 июня было официально объявлено, что полузащитник получил травму бедра.



ЦСКА, набрав 43 очка, занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России, на 2 очка отставая от зоны Лиги чемпионов. В следующем туре ЦСКА на выезде сыграет с «Оренбургом». Матч состоится завтра, 8 июля, и пройдёт в Оренбурге. Начало встречи — в 18:00 по московскому времени.