Юран: Тедеско уже не первый день в «Спартаке», а наладить игру не может

Бывший игрок московского «Спартака» Сергей Юран, ныне возглавляющий «Химки», поделился мнением о работе наставника красно-белых Доменико Тедеско.
«Как известно, выигрывает команда, а проигрывает всегда тренер. Домашние матчи с «Уфой» и с «Тамбовом» могли стать определяющими для красно-белых в борьбе за путёвку в Лигу Европы. Леонид Федун делает для команды всё возможное: построил стадион, создал прекрасные условия для тренировок, покупает игроков, футболисты вовремя получают зарплату, а результата всё нет. Когда «Спартак» не может дома обыграть «Тамбов», то очевидно, что что-то в команде не так. «Уфа», спору нет, крепкий соперник, играющий строго от обороны, но москвичи должны их побеждать на своём поле.
Доменико уже не первый день в команде, а наладить игру не может. И пандемийный перерыв здесь вряд ли можно назвать серьёзным препятствием. Где-то тренерский штаб ошибается с тактикой на игру, где-то с определением стартового состава. ЦСКА до игры со «Спартаком» выглядел не очень, но обыграл красно-белых. А про игры с «Уфой» и «Тамбовом» я уже говорил. У Тедеско явно не получается. Может, надо подучиться», — приводит слова Юрана «Московский комсомолец».
«Спартак», набрав 32 очка, занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Завтра, 8 июля, красно-белые на своём поле встретятся со столичным «Локомотивом» (начало — в 20:30 мск).
- 7 июля 2020
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