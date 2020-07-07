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«Тамбов» — «Ахмат»: прямой эфир матча начнётся в 18:30

«Тамбов» — «Ахмат»: прямой эфир матча начнётся в 18:30
Футбол / РПЛ 0

Сегодня, 7 июля, состоится матч «Тамбов» — «Ахмат». Встреча 27-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Нижний Новгород», стартовый свисток прозвучит в 18:30 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию матча.

Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.

Прямая видеотрансляция матча «Тамбов» — «Ахмат» на «Чемпионате»

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым из Ростова-на-Дону. Помогать ему будут ассистенты Роман Усачёв и Дмитрий Березнев (все — Ростов-на-Дону). Резервный рефери — Роман Галимов (Улан-Удэ).

«Чемпионат» также проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Тамбов» — «Ахмат».

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