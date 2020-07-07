«Арсенал» — «Крылья Советов»: прямой эфир матча начнётся в 20:30

Сегодня, 7 июля, состоится матч «Арсенал» — «Крылья Советов». Встреча 27-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Арсенал» в Туле, стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию матча.



Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.



Прямая видеотрансляция матча «Арсенал» — «Крылья Советов» на «Чемпионате»



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Михаилом Вилковым из Нижнего Новгорода. Помогать ему будут ассистенты Алексей Лунёв (Новосибирск) и Наиль Сейфетдинов(Казань). Резервный рефери — Антон Анопа (Благовещенск).



«Чемпионат» также проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Арсенал» — «Крылья Советов».