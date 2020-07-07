«Тамбов» — «Ахмат»: составы команд на матч 27-го тура РПЛ
Стали известны стартовые составы «Тамбова» и «Ахмата» на матч 27-го тура Российской Премьер-Лиги.
«Тамбов»: Шелия, Рыбин, Таказов, Шляков, Юрганов, Тетрашвили, Грицаенко, Каплиенко, Карасёв, Килин, Мелкадзе.
Запасные: Чагров, Ойеволе, Филин, Саламатов, Кабахидзе, Меренчуков, Мамтов, Федчук, Костюков, Калмыков.
«Ахмат»: Городов, Семёнов, Ненахов, Нижич, Богосавац, Иванов, Глушаков, Швец, Исмаэл Силва, Харин, Фелипе Визеу.
Запасные: Гудиев, Мелихов, Гиголаев, Адамов, Кадыров, Ильин, Раванелли, Митришев.
- 7 июля 2020
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