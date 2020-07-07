«Томь» объявила о переходе бывшего защитника «Анжи»

Пресс-служба «Томи» объявила о переходе в клуб защитника Антона Белова.

«Сегодня состав «Томи» пополнил 24-летний защитник Антон Белов. Последним клубом Антона был армянский «Пюник», к нам он присоединился в качестве свободного агента. Контракт с новичком рассчитан на один год», — говорится в официальном «инстаграме» томского клуба.

Белов является воспитанником саратовского «Сокола». Начинал карьеру в составе махачкалинского «Анжи». Позже выступал за пензенский «Зенит» и красногорский «Зоркий» в ПФЛ. Затем перешёл в ереванский «Пюник».

В досрочно завершившемся сезоне Футбольной национальной лиги «Томь», набрав в 27 турах 39 очков, финишировала на девятом месте. Первые два места в ФНЛ заняли «Ротор» и «Химки».