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Гвардиола: хочу, чтобы Месси остался в «Барселоне»

Гвардиола: хочу, чтобы Месси остался в «Барселоне»
Футбол / Испания 0

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал информацию о возможном уходе нападающего Лионеля Месси из «Барселоны». Напомним, Месси играл под руководством Гвардиолы в каталонском клубе с 2008 по 2012 год.

«Не собираюсь говорить о трансферах до конца сезона. Я хочу, чтобы Месси остался в „Барселоне“», — приводит слова Гвардиолы Mundo Deportivo.

Контракт Месси с «Барселоной» рассчитан до окончания следующего сезона. Ранее сообщалось, что игрок намерен покинуть каталонский клуб. Позже появилась информация о том, что «Барселона» намерена снизить зарплату Месси.

В текущем сезоне испанского чемпионата Месси провёл 29 матчей, забил 22 гола и сделал 20 результативных передач. «Барселона» занимает второе место в первенстве Примеры после 34 туров.

«Барселона» намерена снизить зарплату Месси
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