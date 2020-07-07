Гвардиола: хочу, чтобы Месси остался в «Барселоне»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал информацию о возможном уходе нападающего Лионеля Месси из «Барселоны». Напомним, Месси играл под руководством Гвардиолы в каталонском клубе с 2008 по 2012 год.



«Не собираюсь говорить о трансферах до конца сезона. Я хочу, чтобы Месси остался в „Барселоне“», — приводит слова Гвардиолы Mundo Deportivo.



Контракт Месси с «Барселоной» рассчитан до окончания следующего сезона. Ранее сообщалось, что игрок намерен покинуть каталонский клуб. Позже появилась информация о том, что «Барселона» намерена снизить зарплату Месси.



В текущем сезоне испанского чемпионата Месси провёл 29 матчей, забил 22 гола и сделал 20 результативных передач. «Барселона» занимает второе место в первенстве Примеры после 34 туров.

«Барселона» намерена снизить зарплату Месси