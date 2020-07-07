Черчесов объяснил, почему сборная России будет проводить матчи Лиги наций в Москве

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов объяснил, почему было принято решение проводить домашние матчи национальной команды в Лиге наций в Москве.



«В сентябре мы начинаем выступление в очередном розыгрыше Лиги наций УЕФА, в рамках которого проведём по две игры с нашими соперниками по группе – Сербией, Венгрией и Турцией. На данном этапе принято решение – все три домашние встречи (одну в сентябре и две в октябре) сыграть в Москве.



Главным образом это связано с тем, что у нас нет чёткого понимания – со зрителями будем играть или же при пустых трибунах. Ехать в регион и не иметь там поддержки болельщиков не имеет никакого смысла.



Кроме того, период пандемии ещё окончательно не пройден, и мы исходим из категорий безопасности. Все необходимые требования и предписания медицинского протокола проще выполнить в Москве.



Что касается стадионов, то, базируясь в Новогорске, у сборной есть выбор. Сразу несколько современных арен расположены достаточно близко от тренировочного комплекса, поэтому проблем здесь не видим и скоро определимся с конкретным местом проведения всех трёх матчей. Также сейчас РФС ведёт работу по договорённости с соперниками на контрольные игры в октябре (7/8) и ноябре (11/12). УЕФА предоставил национальным ассоциациям такую возможность, и мы планируем её использовать», — приводит слова Черчесова пресс-служба РФС.

Черчесов: то, что произошло с Максименко, мы не называем ошибками. Это просчёт