Вадим Васильев готов занять пост генерального директора «Спартака»

Как стало известно «Чемпионату», Вадим Васильев готов прийти в «Спартак».
Последнее время он занимался сторонней деятельностью, но его привлекает перспектива занять пост именно в московском клубе. Ранее «Чемпионат» сообщал, что «Спартак» также рассматривает кандидатуру генерального директора «Уфы» Шамиля Газизова.
Вадим Васильев занимал пост вице-президента и генерального директора в «Монако». В высшем руководстве «монегасков» Васильев проработал с 2013 года по 2019 год. Напомним, что «Спартак» объявил об уходе с поста генерального директора Томаса Цорна, который работал в московском клубе с мая 2019 года.
«Спартак» занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В 26 матчах московская команда набрала 32 очка. Следующий матч красно-белые проведут завтра, 8 июля, на своём поле с «Локомотивом».
- 7 июля 2020
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