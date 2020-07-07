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«Милан» — «Ювентус»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 22:45

«Милан» — «Ювентус»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 22:45
Футбол / Италия 0

Сегодня, 7 июля, состоится матч «Милан» — «Ювентус». Встреча 31-го тура итальянской Серии А пройдёт на стадионе «Сан-Сиро» в Милане, стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

В первом круге встреча команд завершилась победой туринской команды со счётом 1:0.

Туринский «Ювентус», набрав 75 очков, занимает первое место в турнирной таблице итальянской Серии А. «Милан» (46) — на седьмом месте. В тройку лидеров входят римский «Лацио» (68) и миланский «Интер» (64). В прошлом туре чемпионата Италии туринский «Ювентус» дома обыграл «Торино» со счётом 4:1, а «Милан» на выезде разгромил римский «Лацио» (3:0).

Турнирная таблица чемпионата Италии сезона-2019/2020.

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