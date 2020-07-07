Полуяхтов дисквалифицирован на три матча за фол на Чистякове

Сегодня, 7 июля, состоялось заседание КДК РФС, на котором было принято решение дисквалифицировать защитника «Крыльев Советов» Владимира Полуяхтова на три матча.

Напомним, Полуяхтов грубо сфолил на защитнике «Ростова» Дмитрии Чистякове в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги (0:0). Чистяков получил травму, а игрок «Крыльев Советов» был удалён с поля.

Отмечается, что в случае, если Чистяков из-за травмы не сможет принимать участие в тренировках или матчах по истечении 15 дней с даты матча, то к Полуяхтову будет применена дополнительная дисквалификация на три матча чемпионата России.

«Ростов»набрал 43 очка в 26 матчах и занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России. «Крылья Советов» (24) — на предпоследнем, 15-м месте.