«Арсенал» — «Крылья Советов»: составы команд на матч 27-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы тульского «Арсенала» и «Крыльев Советов» на матч 27-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Арсенал» в Туле, стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию матча.
«Арсенал»: Шамов, Денисов, Беляев, Довбня, Горбатенко, Ткачёв, Ломовицкий, Лесовой, Хлусевич, Костадинов, Луценко.
Запасные: Нигматуллин, Левашов, Хагуш, Сокол, Володько, Пантелеев, Чаушич, Кангва, Громыко, Ковалёв, Кангва, Минаев.
«Крылья Советов»: Фролов, Комбаров, Чичерин, Чернов, Лысцов, Гацкан, Тимофеев, Кабутов, Зиньковский, Попович, Глушенков.
Запасные: Рыжиков, Карпов, Терехов, Антон, Тюрин, Хади, Молчанов, Радонич.
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Михаилом Вилковым из Нижнего Новгорода. Помогать ему будут ассистенты Алексей Лунёв (Новосибирск) и Наиль Сейфетдинов(Казань). Резервный рефери — Антон Анопа (Благовещенск).
- 7 июля 2020
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