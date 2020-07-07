«Арсенал» — «Крылья Советов»: составы команд на матч 27-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы тульского «Арсенала» и «Крыльев Советов» на матч 27-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Арсенал» в Туле, стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию матча.



«Арсенал»: Шамов, Денисов, Беляев, Довбня, Горбатенко, Ткачёв, Ломовицкий, Лесовой, Хлусевич, Костадинов, Луценко.



Запасные: Нигматуллин, Левашов, Хагуш, Сокол, Володько, Пантелеев, Чаушич, Кангва, Громыко, Ковалёв, Кангва, Минаев.



«Крылья Советов»: Фролов, Комбаров, Чичерин, Чернов, Лысцов, Гацкан, Тимофеев, Кабутов, Зиньковский, Попович, Глушенков.



Запасные: Рыжиков, Карпов, Терехов, Антон, Тюрин, Хади, Молчанов, Радонич.

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Михаилом Вилковым из Нижнего Новгорода. Помогать ему будут ассистенты Алексей Лунёв (Новосибирск) и Наиль Сейфетдинов(Казань). Резервный рефери — Антон Анопа (Благовещенск).