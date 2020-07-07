«Сельта» — «Атлетико»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 23:00

Сегодня, 7 июля, состоится матч «Сельта» — «Атлетико». Встреча 35-го тура испанской Примеры пройдёт на стадионе «Балаидос» в Виго. Начало — в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Хосе Санчес Мартинесом. В бригаду войдут ассистенты Рауль Кабаньеро Мартинес и Хосе Гальехо Гарсия. Резервный рефери — Альфонсо Висенте Мораль.



В первом круге чемпионата Испании встреча команд завершилась вничью со счётом 0:0.



«Атлетико», набрав 62 очка, занимает 3-е место в турнирной таблице испанской Примеры. «Сельта» (35) — на 17-м месте. Лидером соревнований является мадридский «Реал» (77).



Турнирная таблица чемпионата Испании сезона-2019/2020.