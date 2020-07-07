Матч 27-го тура Российской Премьер-Лиги «Оренбург» — ЦСКА состоится, сообщается на официальном сайте оренбургского клуба.
Матч смогут посетить только владельцы сезонных абонементов. Кроме того на стадион будут допущены болельщики с отсутствием симптомов ОРВИ с температурой тела менее 37 °C. Вход на стадион разрешён только в масках и перчатках.
Напомним, что ранее из-за вспышки коронавируса в команде «Оренбургу» были засчитаны технические поражения в матчах с «Краснодаром» и «Уралом».
Матч «Оренбург» — ЦСКА состоится завтра, 8 июля, в Оренбурге на стадионе «Газовик». Начало встречи — в 18:00 мск. Обслужит матч бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим (Люберцы), ассистировать ему будут судьи на линиях Андрей Веретешкин и Дмитрий Жвакин (оба — Санкт-Петербург). Резервный арбитр — Евгений Буланов (Саранск).
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