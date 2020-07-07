Черышев не попал в стартовый состав «Валенсии» на матч с «Вальядолидом»

Стали известны стартовые составы «Валенсии» и «Вальядолида» на матч 35-го тура чемпионата Испании.

«Валенсия»: Доменек, Паулиста, Диакаби, Флоренци, Герреро, Кондогбья, Ферран, Гедеш, Солер, Парехо, Гамейро.

«Вальядолид»: Масип, Антоньито, Кико Оливас, Хоакин, Начо, Виктор Гарсия, Сан Эметерио, Кике Перес, Вальдо, Бен-Арфа, Унал.

Матч 35-го тура чемпионата Испании «Валенсия» — «Вальядолид» состоится сегодня, 7 июля, на стадионе «Месталья» в Валенсии. Начало — в 20:30 мск. «Валенсия» набрала в 34 матчах 47 очков и занимает девятое место в турнирной таблице Примеры. «Вальядолид» (39) — на 13-м месте. Лидером соревнований является мадридский «Реал» (77).

Турнирная таблица чемпионата Испании сезона-2019/2020.