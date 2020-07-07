«Ростов» объявил о переходе северомакедонского форварда Тошевски
Нападающий клуба «Работнички» из Северной Македонии Давид Тошевски перешёл в «Ростов», сообщает пресс-служба российского клуба.
«Давид Тошевски — игрок «Ростова»! Между ФК «Ростов» и ФК «Работнички» (Северная Македония) достигнуто соглашение о трансфере 18-летнего футболиста. Наш клуб подписал с Давидом пятилетний контракт.⠀ ⠀
Нападающий провёл 21 матч в Первой лиге Македонии, в которых забил 5 голов и отдал 3 голевые передачи. Давид Тошевски также является игроком молодёжной сборной Северной Македонии», — говорится в официальном «инстаграме» ростовского клуба.
«Ростов», набрав в 26 турах 43 очка, занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ. Следующий матч ростовчане проведут 8 июля на своём поле с «Уфой».
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