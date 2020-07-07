Александр Медведев: число воспитанников «Зенита» в составе не удовлетворяет никого

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев поделился мнением о проблеме появления в составе воспитанников клуба.

«Не секрет, что, к сожалению, за последнее десятилетие работа в плане появления в основном составе воспитанников „Зенита“ не удовлетворяет никого: ни владельцев клуба, ни болельщиков, которые хотят видеть в основе доморощенных футболистов. Клубный патриотизм становится только сильнее, когда видишь человека, который если не родился в Санкт-Петербурге или области, то провёл как минимум четыре года в академии и выпустился, прошел молодёжку „Зенита“, вторую команду, попал в основной состав, а то и перепрыгнул эти стадии, как это сделали такие суперзвёзды, как Александр Кержаков, Вячеслав Малафеев.

Конечно, Аршавин, Кержаков, Игорь Денисов, Владимир Быстров и другие со двора не уходили, играя в футбол. Им было всё равно, кто рядом с ними играет, и они совершенствовались, любили это делать. Сейчас же у нас институт двора практически исчез, хотя вроде бы спортивные площадки во дворах есть. Но редко увидишь, чтобы на них проводились такие баталии, которые во дворах были раньше. Тут жаловаться нечего: жизнь меняется, информатизация общества меняет склонности, вкусы, приоритеты людей, и та деятельность, которая требует больших физических затрат и жертв, многих не привлекает. Тем более к результату надо идти долгие-долгие годы. Эта тема непростая, но мы будем ею заниматься в городе и области.



У нас тысячи мальчишек занимаются не только в системе «Зенита», но и в других школах. Но важно, чтобы ребята прогрессировали и мы не потеряли те таланты, которые у нас, безусловно, есть. Их только надо найти и отшлифовать", — приводит слова Медведева ТАСС.