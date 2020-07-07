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«Ахмат» обыграл «Тамбов» в выездном матче чемпионата России

«Ахмат» обыграл «Тамбов» в выездном матче чемпионата России
Футбол / РПЛ 0

В матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги «Тамбов» принимал «Ахмат». Встреча прошла на стадионе «Нижний Новгород» и завершилась победой гостей со счётом 2:1.

На 20-й минуте главный арбитр встречи Сергей Иванов назначил пенальти в ворота «Тамбова», который успешно реализовал полузащитник «Ахмата» Исмаэл. Через 13 минут ответный гол забил форвард тамбовской команды Георгий Мелкадзе, также реализовавший 11-метровый удар. Во втором тайме, на 73-й минуте, форвард Фелипе Визеу вновь вывел грозненскую команду вперёд.

«Ахмат» набрал 30 очков и поднялся на 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Тамбов» (28) — на 14-м месте. Лидером соревнований является петербургский «Зенит» (62), досрочно оформивший чемпионский титул.

Россия - Премьер-Лига. 27-й тур
07 июля 2020, вторник. 18:30 МСК
Тамбов
Тамбов
Окончен
1 : 2
Ахмат
Грозный
0:1 Исмаэл – 20' (пен)   1:1 Мелкадзе – 33' (пен)   1:2 Визеу – 73'
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