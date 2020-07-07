Медведев — о Дзюбе и Азмуне: возможно, Артём намекал, что будет со «Спартаком» в Кубке

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал поведение нападающих команды Артёма Дзюбы и Сердара Азмуна, которые имитировали половой акт в раздевалке во время празднования чемпионства.

«Они дурачились. Это чемпионская раздевалка: в ней царит бесшабашная, отвязная атмосфера, парни всё время подкалывают друг друга и делают миллион других провокаций. Вы видели это видео и можете судить, какая огненная атмосфера там была. Это не место для скучных моралистов и чопорных блюстителей приличий. Будем считать, что Дзюба намекал, что будет со „Спартаком“ в кубковом матче. Золотая связка Дзюба — Азмун в этом сезоне забила на двоих, между прочим, 29 голов. И еще пару-тройку, думаю, вполне способна оформить в ближайших матчах, что будет отличным ответом всем, кто сейчас так беснуется по поводу их приколов. Кроме усмешки такая реакция ничего не вызывает и вызвать не может», — приводит слова Медведева ТАСС.

Матч 1/2 финала Кубка России «Зенит» — «Спартак» состоится 19 июля в Санкт-Петербурге.