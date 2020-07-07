Уилфрид Заха классным дальним ударом забил гол в ворота «Челси»

Нападающий «Кристал Пэлас» Уилфрид Заха забил гол в матче 34-го тура английской Премьер-лиги с «Челси» (1:2, перерыв).

Заха отличился на 34-й минуте при счёте 0:2. Ван Анхольт перехватил мяч на чужой половине поля на левом фланге, покатил его на Айю, а тот отдал пас Захе. Уилфрид сделал несколько шагов к штрафной и выполнил роскошный кручёный удар под перекладину, заставив Аррисабалагу капитулировать.

Видео гола Захи можно посмотреть на «Чемпионата».

Матч «Кристал Пэлас» — «Челси» проходит в Лондоне на стадионе «Селхерст Парк». Обслуживает матч арбитр Дэвид Кут, ассистируют ему судьи на линиях Нил Дэвис и Николас Хоптон.

«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча «Кристал Пэлас» — «Челси».