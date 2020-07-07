Марио Фернандес: в матче с Хорватией нам терять было уже нечего и я подключился к атаке

Защитник сборной России Марио Фернандес поделился воспоминаниями об игре команды на чемпионате мира 2018 года.

«Мне кажется, практически все были уверены, что Испания выбьет нас из турнира. Она считалась безоговорочным фаворитом. Но бывают счастливые дни, когда у команды получается даже невозможное. После победы был безумно рад. Близкие и родные завалили сообщениями. Мы все понимали, что эта победа войдёт в историю российского спорта. Вечером долго обсуждали с Денисом Черышевым матч, делились эмоциями. Такое счастье испытывали — не передать словами.

Почему чаще забиваю именно в концовке матча? Дело в том, что в ходе встречи во время стандартных положений я остаюсь сзади. Но если истекают последние минуты и мы проигрываем, то иду в штрафную. Вот и с Хорватией терять было уже нечего, и я подключился к атаке. Когда Дзагоев сделал подачу и я забил, казалось, мы пройдём дальше. Но потом была серия пенальти…

Решение бить пенальти было общим. Я забил мяч в концовке, был уверен в себе, и мы с тренерским штабом пришли к мнению, что мне надо бить. После матча попросил прощение за нереализованный пенальти, постарался поддержать промахнувшегося Смолова. Ошибки случаются у всех", — приводит слова Фернандеса пресс-служба РФС.