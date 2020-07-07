Массимо Каррера: никто из «Спартака» со мной не связывался

Главный тренер афинского АЕКа Массимо Каррера опроверг информацию, что может вернуться в московский «Спартак».

«Это слухи. Я сосредоточен на ближайших матчах АЕКа. У меня с клубом действующий контракт, который я намерен уважать. Никто из „Спартака“ со мной не связывался», — приводит слова Карреры Gazzetta.gr.

Напомним, Каррера тренировал московский «Спартак» с 2016 по 2018 год. Под его руководством красно-белые стали чемпионами Российской Премьер-Лиги и обладателями Суперкубка России. По итогам сезона-2016/2017 итальянца признали лучшим тренером чемпионата России.

56-летний Каррера возглавил АЕК в декабре 2019 года. В настоящее время афинский клуб занимает второе место в турнирной таблице греческой Суперлиги. Контракт наставника с клубом действует до лета 2021 года.