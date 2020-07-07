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«Челси» обыграл «Кристал Пэлас» и вышел на 3-е место в АПЛ

«Челси» обыграл «Кристал Пэлас» и вышел на 3-е место в АПЛ
Футбол / Англия 0

В матче 34-го тура чемпионата Англии «Челси» со счётом 3:2 обыграл «Кристал Пэлас». Встреча состоялась в Лондоне на стадионе «Селхерст Парк». Обслуживал матч арбитр Дэвид Кут, ему ассистировали судьи на линиях Нил Дэвис и Николас Хоптон.

Счёт был открыт в начале встречи — на 6-й минуте автором забитого мяча стал Оливье Жиру, ему ассистировал Виллиан. В середине тайма преимущество «аристократов» увеличил Кристиан Пулишич с паса Виллиана. На 34-й минут Уилфрид Заха сократил разрыв в счёте. На 71-й минуте третий мяч забил Тэмми Абрахам с передачи Рубена Лофтус-Чика. Через минуту хозяева вновь сократили разрыв в счёте усилиями Кристиана Бентеке, которому ассистировал Патрик ван Анхольт.

«Челси», набрав 60 очков, вышел на третье место в АПЛ. «Кристал Пэлас» (42) — на 14-м месте.

В другом матче 34-го тура «Уотфорд» на своём поле обыграл «Норвич» со счётом 2:1.

Англия - Премьер-лига. 34-й тур
07 июля 2020, вторник. 20:00 МСК
Кристал Пэлас
Лондон
Окончен
2 : 3
Челси
Лондон
0:1 Жиру – 6'   0:2 Пулишич – 27'   1:2 Заха – 34'   1:3 Абрахам – 71'   2:3 Бентеке – 72'
Англия - Премьер-лига. 34-й тур
07 июля 2020, вторник. 20:00 МСК
Уотфорд
Уотфорд
Окончен
2 : 1
Норвич Сити
Норидж
0:1 Буэндия – 4'   1:1 Доусон – 10'   2:1 Уэлбек – 55'
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