«Челси» обыграл «Кристал Пэлас» и вышел на 3-е место в АПЛ

В матче 34-го тура чемпионата Англии «Челси» со счётом 3:2 обыграл «Кристал Пэлас». Встреча состоялась в Лондоне на стадионе «Селхерст Парк». Обслуживал матч арбитр Дэвид Кут, ему ассистировали судьи на линиях Нил Дэвис и Николас Хоптон.

Счёт был открыт в начале встречи — на 6-й минуте автором забитого мяча стал Оливье Жиру, ему ассистировал Виллиан. В середине тайма преимущество «аристократов» увеличил Кристиан Пулишич с паса Виллиана. На 34-й минут Уилфрид Заха сократил разрыв в счёте. На 71-й минуте третий мяч забил Тэмми Абрахам с передачи Рубена Лофтус-Чика. Через минуту хозяева вновь сократили разрыв в счёте усилиями Кристиана Бентеке, которому ассистировал Патрик ван Анхольт.

«Челси», набрав 60 очков, вышел на третье место в АПЛ. «Кристал Пэлас» (42) — на 14-м месте.

В другом матче 34-го тура «Уотфорд» на своём поле обыграл «Норвич» со счётом 2:1.