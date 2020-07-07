«Челси» обыграл «Кристал Пэлас» и вышел на 3-е место в АПЛ

В матче 34-го тура чемпионата Англии «Челси» со счётом 3:2 обыграл «Кристал Пэлас». Встреча состоялась в Лондоне на стадионе «Селхерст Парк». Обслуживал матч арбитр Дэвид Кут, ему ассистировали судьи на линиях Нил Дэвис и Николас Хоптон.
Счёт был открыт в начале встречи — на 6-й минуте автором забитого мяча стал Оливье Жиру, ему ассистировал Виллиан. В середине тайма преимущество «аристократов» увеличил Кристиан Пулишич с паса Виллиана. На 34-й минут Уилфрид Заха сократил разрыв в счёте. На 71-й минуте третий мяч забил Тэмми Абрахам с передачи Рубена Лофтус-Чика. Через минуту хозяева вновь сократили разрыв в счёте усилиями Кристиана Бентеке, которому ассистировал Патрик ван Анхольт.
«Челси», набрав 60 очков, вышел на третье место в АПЛ. «Кристал Пэлас» (42) — на 14-м месте.
В другом матче 34-го тура «Уотфорд» на своём поле обыграл «Норвич» со счётом 2:1.
- 7 июля 2020
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