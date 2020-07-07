Александр Кокорин прилетел с «Сочи» на матч с «Зенитом»

Как стало известно «Чемпионату», нападающий «Сочи» Александр Кокорин вместе с командой прилетел на игру с «Зенитом» в Санкт-Петербург. За его выход на поле «Сочи» нужно заплатить € 500 тыс. Но решение о его участии в матче ещё не принято.



«Завтра будет понятно, примет ли Александр Кокорин участие в матче с «Зенитом», — сказал генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

Напомним, Кокорин принадлежит «Зениту», а за «Сочи» выступает на правах аренды. В нынешнем сезоне 29-летний форвард принял участие в восьми матчах Российской Премьер-Лиги и стал автором семи забитых мячей (два — с пенальти). Контракт игрока с «Зенитом» действует до лета 2020 года.