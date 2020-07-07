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«Лацио» проиграл «Лечче» в гостевом матче Серии А

«Лацио» проиграл «Лечче» в гостевом матче Серии А
Футбол / Италия 0

В матче 31-го тура итальянской Серии А «Лечче» принимал римский «Лацио». Встреча прошла на стадионе «Виа Дель Маре» в Лечче и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

На 5-й минуте матча счёт открыл нападающий римского «Лацио». На 30-й минуте форвард «Лечче» Хоума Бабакар забил ответный гол. Во втором тайме, на 47-й минуте, защитник «Лечче» Фабио Лучионе вывел хозяев вперёд. В компенсированное время красную карточку получил защитник гостей Патрисио Габбарон.

«Лечче» набрал 28 очков и занимает 17-е место в турнирной таблице итальянской Серии А. Римский «Лацио» (68) — на втором месте. Лидером соревнований является туринский «Ювентус», в 30 матчах набравший 75 очков. В тройку лидеров входит миланский «Интер» (64).

В следующем туре

Италия - Серия А. 31-й тур
07 июля 2020, вторник. 20:30 МСК
Лечче
Лечче
Окончен
2 : 1
Лацио
Рим
0:1 Кайседо – 5'   1:1 Бабакар – 30'   2:1 Лучионе – 47'
Удаления: нет / Габбарон – 90+3'
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