Юрист Прокопец рассказал, что может помешать Газизову стать гендиректором «Спартака»

Спортивный юрист Михаил Прокопец рассказал, что генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов может не получить аналогичный пост в «Спартаке», так как является акционером башкирского клуба.
«У нас нет запрета в положении о лицензировании, но у нас прописан запрет в уставе РФС – статья 54. пункт 3 Устава РФС.
Из документов (Устав РФС и выписка ЕГРЮЛ. – Прим. „Чемпионата“) следует, что Шамиль Газизов контролирует «Уфу» с точки зрения законодательства России — он оказывает влияния на решения внутри клуба. Если станет генеральным директором «Спартака», он будет иметь влияние на решения в «Спартаке». Это запрещено. Если он займёт должность, то должен передать свою долю в «Уфе» другим лицам», — сказал Прокопец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
- 7 июля 2020
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