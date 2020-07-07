Эмре Белёзоглу стал первым игроком в чемпионате Турции, забивавшим в четырех десятилетиях
Полузащитник стамбульского «Фенербахче» Эмре Белёзоглу стал первым игроком в чемпионате Турции, забивавшим в четырех десятилетиях.
Белёзоглу забивал 1990-х и 2000-х годах за «Галатасарай», в 2010-х — за «Фенербахче» и «Истанбул Башакшехир», а в 2020-м — в составе «Фенербахче», отличившись в матче 31-го тура турецкой Суперлиги с «Генчлербирлиги» (1:1).
39-летний Белёзоглу, которому 7 сентября исполнится 40 лет, является воспитанником «Галатасарая». В нынешнем сезоне хавбек принял участие в 23 матчах чемпионата Турции (14 — в основном составе), в которых стал автором двух забитых мячей (один — с пенальти), а также отдал пять результативных передач. Контракт футболиста с клубом действует до лета 2020 года.
- 7 июля 2020
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