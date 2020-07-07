Федун скептически относится к возможному назначению Евсеева главным тренером «Спартака»

Как стало известно «Чемпионату», если генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов придёт в «Спартак», то его условием будет приглашение в стан красно-белых главного тренера уфимской команды Вадима Евсеева с его тренерским штабом.



При этом владелец «Спартака» Леонид Федун скептически относится к возможному назначению Евсеева на пост главного тренера московской команды.

Сообщалось, что Газизов является одним из основных кандидатов на пост генерального директора московского «Спартака». Московский клуб интересуется и бывшим генеральным директором «Монако» Вадимом Васильевым.



Напомним, «Спартак» объявил об уходе с поста генерального директора Томаса Цорна, работавшего в московском клубе с мая 2019 года.