Жуниньо: Неймар перешел в «ПСЖ» ради денег. В Бразилии существует культура жадности

Бывший игрок сборной Бразилии Жуниньо Пернамбукано поделился мнением о нападающем «ПСЖ» Неймаре.

«В Бразилии нас учат думать только о деньгах, а в Европе у людей другой менталитет. Я подсознательно составил план карьеры, стремясь перейти в другой крупный клуб в Бразилии, но сделал это не только по спортивным причинам. Меня учили, что нужно играть за того, кто больше всех заплатит. Это бразильский путь.



Посмотрите на Неймара. Он перешёл в «ПСЖ» только из-за денег. «ПСЖ» дал ему всё, чего он хотел, а теперь Неймар намерен покинуть клуб до окончания контракта. Хотя сейчас он должен отдать всего себя, чтобы выразить благодарность. Понимаете, это обмен. Неймар должен отдать всё, что он может на поле, продемонстрировать полную самоотдачу, ответственность и лидерство. Проблема в том, что в Бразилии существует культура жадности, все всегда хотят больше денег. Это то, чему нас учили.



Виноват в этом Неймар или бразильское общество? Это лишь то, чему он научился. Нужно различать Неймара-игрока и Неймара-человека. Как футболист, он входит в тройку лучших в мире наряду с Роналду и Месси. Он быстрый, выносливый, умеет забивать и делать голевые передачи, как настоящая «десятка». Но, как человек, он виноват, потому что ему нужно задавать вопросы себе и расти. Но в данный момент он просто делает то, чему его научила жизнь", — приводит слова Жуниньо The Guardian.