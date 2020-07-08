ЦСКА готов выкупить 90% прав на Гайча за € 9 млн. Стороны близки к договорённости
Как стало известно «Чемпионату», ЦСКА предложил «Сан-Лоренсо» € 9 млн за 90% прав на нападающего Адольфо Гайча.
«Сан-Лоренсо» готов принять это предложение, так как руководство клуба устраивает сумма трансфера, но в клубе хотят продать ЦСКА 80% прав на нападающего. Сейчас стороны обсуждают этот момент, но, с большой долей вероятности, клубы договорятся о переходе.
Сообщалось, что форвардом интересуются итальянские клубы «Милан», «Интер», «Парма» и «Рома». В нынешнем сезоне 21-летний Гайч принял участие в 12 матчах чемпионата Аргентины (семь — в основном составе) и стал автором пяти забитых мячей.
Московский ЦСКА набрал 43 очка в 26 матчах и занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.
Агент Гайча: переход в ЦСКА будет хорошим шагом для Адольфо. Он хочет в Европу
- 8 июля 2020
-
01:20
-
00:55
-
00:44
-
00:35
-
00:16
-
00:13
-
00:13
-
00:02
- 7 июля 2020
-
23:40
-
23:39
-
23:36
-
23:14
-
23:13
-
22:54
-
22:36
-
22:36
-
22:26
-
22:25
-
22:21
-
21:59
-
21:56
-
21:41
-
21:39
-
21:32
-
21:22
-
21:07
-
20:50
-
20:46
-
20:26
-
20:22
-
20:17
-
20:06
-
20:00
-
19:48
-
19:45
Партнерский контент