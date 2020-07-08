ЦСКА готов выкупить 90% прав на Гайча за € 9 млн. Стороны близки к договорённости

Как стало известно «Чемпионату», ЦСКА предложил «Сан-Лоренсо» € 9 млн за 90% прав на нападающего Адольфо Гайча.

«Сан-Лоренсо» готов принять это предложение, так как руководство клуба устраивает сумма трансфера, но в клубе хотят продать ЦСКА 80% прав на нападающего. Сейчас стороны обсуждают этот момент, но, с большой долей вероятности, клубы договорятся о переходе.

Сообщалось, что форвардом интересуются итальянские клубы «Милан», «Интер», «Парма» и «Рома». В нынешнем сезоне 21-летний Гайч принял участие в 12 матчах чемпионата Аргентины (семь — в основном составе) и стал автором пяти забитых мячей.

Московский ЦСКА набрал 43 очка в 26 матчах и занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.