Тренер тульского «Арсенала»: пропустили три гола со стандарта — это многовато

Исполняющий обязанности главного тренера «Арсенала» Сергей Подпалый прокомментировал результат матча 27-го тура чемпионата России с «Крыльями Советов» (2:4).
«Команда села после быстрого забитого мяча? Такой задачи не было. На установке говорили, что играем дома и надо действовать наглее, при этом постараться забить быстрый мяч. К сожалению, после гола ребята сели и отдали много свободы на поле. Это было главной проблемой. «Крылья Советов» получили преимущество и забили три со стандарта — это многовато.
Молодёжь сыграла неплохо. Хлусевич здорово брал игру на себя и хорошо выглядел на бровке. По игре в атаке к нему вопросов нет, но есть проблемы в обороне. У парня есть желание, он даже сейчас в раздевалке подходил с вопросами. Разберём игру и будем думать, как усилить его игру в обороне.
Гол Лысцова? Это проблема. Мы разбирали, где и кто должен играть. Будем разбираться. Это индивидуальные ошибки. Посмотрим, кто был виноват и чей игрок забивал. Повторюсь: три пропущенных со стандарта — это очень много.
Физическое состояние нормальное. Конечно, сказываются три игры в жару на неделе. Тяжеловато. Дадим ребятам выходной, чтобы они отдохнули и набрались сил. Постараемся в последней домашней игре добиться положительного результата», — передаёт слова Подпалого корреспондент «Чемпионата».
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