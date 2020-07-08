«Милан» обыграл «Ювентус» в матче Серии А, уступая в счёте — 0:2

В матче 31-го тура чемпионата Италии «Милан» принимал туринский «Ювентус». Встреча прошла на стадионе «Сан-Сиро» в Милане и завершилась победой хозяев со счётом 4:2.



На 47-й минуте матча полузащитник «Ювентуса» Адриен Рабьо открыл счёт. Через 6 минут нападающий Криштиану Роналду упрочил преимущество гостей в счёте. На 62-й минуте главный арбитр встречи назначил пенальти в ворота «Ювентуса», который успешно реализовал форвард миланской команды Златан Ибрагимович. Через 4 минуты хавбек «Милана» Франк Кессье сравнял счёт. На 67-й минуте нападающий Рафаэл Леау вывел хозяев вперёд в счёте. На 80-й минуте форвард «Милана» Анте Ребич забил гол и установил итоговый счёт встречи.



«Милан» набрал 49 очков и поднялся на 5-е место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Ювентус» (75) — на 1-м месте.