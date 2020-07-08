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«Сельта» со Смоловым сыграла вничью со «Атлетико»

«Сельта» со Смоловым сыграла вничью со «Атлетико»
Футбол / Испания 0

В матче 35-го тура чемпионата Испании виговская «Сельта» и мадридский «Атлетико» сыграли вничью со счётом 1:1. Встреча состоялась в Виго на стадионе «Балаидос». Обслуживал матч арбитр Хосе Санчес Мартинес, ассистировали ему Рауль Кабаньеро Мартинес и Хосе Гальехо Гарсия.

Счёт был открыт в начале встречи — на 1-й минуте автором забитого мяча стал Альваро Мората. «Сельта» отыгралась в начале второго тайма — на 49-й минуте гол забил Фран Бельтран, которому ассистировал Брайс Мендес. Российский нападающий «Сельты» Фёдор Смолов провёл на поле 59 минут и результативными действиями не отметился.

«Атлетико», набрав 63 очка, занимает третье место в турнирной таблице испанского национального чемпионата. «Сельта» (36) — на 15-м месте.

Испания - Примера. 35-й тур
07 июля 2020, вторник. 23:00 МСК
Сельта
Виго
Окончен
1 : 1
Атлетико М
Мадрид
0:1 Мората – 1'   1:1 Бельтран – 49'
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