«Ювентус» впервые за семь лет пропустил четыре гола в матче чемпионата Италии

В матче 31-го тура чемпионата Италии «Милан» принимал туринский «Ювентус». Встреча прошла на стадионе «Сан-Сиро» в Милане и завершилась победой хозяев со счётом 4:2. В составе «Ювентуса» отличились Адриен Рабьо и Криштиану Роналду. За «Милан» забивали Златан Ибрагимович, Франк Кессье, Рафаэл Леау и Анте Ребич. Туринский клуб прервал семиматчевую победную серию в чемпионате Италии.

«Ювентус» впервые с октября 2013 года пропустил четыре гола в матче Серии A, сообщается в «твиттере» журналиста Адриано дел Монте. Тогда туринский клуб уступил «Фиорентине» со счётом 4:2.

«Милан» набрал 49 очков и поднялся на 5-е место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Ювентус» остался на первом месте, записав в свой актив 75 очков.

В следующем туре «Ювентус» примет «Аталанту». Игра состоится 11 июля.