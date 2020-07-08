Сарри — о поражении в матче с «Миланом»: обычно, невозможно найти причины этих отключений

Главный тренер туринского «Ювентуса» Маурицио Сарри прокомментировал поражение в матче 31-го тура чемпионата Италии с «Миланом» (2:4). При счёте 2:0 в пользу туринского клуба, «Милан» забил 3 гола за 5 минут.

«Я думаю, что наши первые 60 минут были мирового класса. Мы полностью контролировали ситуацию и отключились. Нет смысла даже слишком много думать об этом, потому что через три дня у нас будет ещё одна игра. Мы были полностью отключены на 15 минут. Такое случалось и с другими командами в этот период. Мы должны извлечь положительные моменты из игры. Обычно, даже невозможно найти причины этих необъяснимых отключений. Обычно, даже невозможно найти причины этих необъяснимых отключений.

У нас было несколько неудачных выступлений, и мы совершенно справедливо проиграли их, но сейчас это не так. Сегодня вечером мы играли хорошо. В последнее время я видел, что многие другие команды испытывают подобные провалы, потому что это необычная ситуация — играть и тренироваться при таких температурах, когда так много игр в короткие сроки», — приводит слова Сарри Football Italia.

«Милан» набрал 49 очков и поднялся на 5-е место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Ювентус» остался на первом месте, записав в свой актив 75 очков.