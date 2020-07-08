Французский форвард Антуан Гризманн останется в «Барселоне» на следующий сезон, сообщает Sport.es.

По данным источника, руководство каталонского клуба провело переговоры с французом и заверило игрока, что рассчитывает на его услуги.

Ранее сообщалось, что каталонцы предложили французского игрока трём клубам — «Пари Сен-Жермен», «Интеру» и «Ювентусу». Также интерес к нему проявляют «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед».

Антуан Гризманн перешёл в «Барселону» из мадридского «Атлетико» летом 2019 года. Сумма трансфера составила € 120 млн. В нынешнем сезоне испанской Примеры Гризманн принял участие в 33 матчах, в которых записал в свой актив 9 голов и сделал 5 результативных передач. Действующий контракт форварда с «Барселоной» рассчитан до 30 июня 2024 года.