Французский форвард Антуан Гризманн останется в «Барселоне» на следующий сезон, сообщает Sport.es.
По данным источника, руководство каталонского клуба провело переговоры с французом и заверило игрока, что рассчитывает на его услуги.
Ранее сообщалось, что каталонцы предложили французского игрока трём клубам — «Пари Сен-Жермен», «Интеру» и «Ювентусу». Также интерес к нему проявляют «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед».
Антуан Гризманн перешёл в «Барселону» из мадридского «Атлетико» летом 2019 года. Сумма трансфера составила € 120 млн. В нынешнем сезоне испанской Примеры Гризманн принял участие в 33 матчах, в которых записал в свой актив 9 голов и сделал 5 результативных передач. Действующий контракт форварда с «Барселоной» рассчитан до 30 июня 2024 года.
- 8 июля 2020
-
03:30
-
02:45
-
02:30
-
02:14
-
01:57
-
01:40
-
01:20
-
00:55
-
00:44
-
00:35
-
00:16
-
00:13
-
00:13
-
00:02
- 7 июля 2020
-
23:40
-
23:39
-
23:36
-
23:14
-
23:13
-
22:54
-
22:36
-
22:36
-
22:26
-
22:25
-
22:21
-
21:59
-
21:56
-
21:41
-
21:39
-
21:32
-
21:22
-
21:07
-
20:50
-
20:46
-
20:26