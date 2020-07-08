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Микель Артета: «Лестер» должен был играть вдесятером с 42-й минуты

Микель Артета: «Лестер» должен был играть вдесятером с 42-й минуты
Футбол / Англия 0

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета прокомментировал результат матча с «Лестером» (1:1) в матче 34-го тура чемпионата Англии.

«Я не понимаю правил. Я никогда не видел, чтобы рефери проверял какие-либо изображения. Но сейчас я ничего не могу сделать, таковы правила. Мы потеряли два очка, мы потеряли Эдварда. Я очень горжусь нашей командой, тем, как мы играли против такого рода соперников. Удаление Эдварда? Нужно понимать, что он молодой парень. Мы должны были побеждать 3:0 или 4:0. «Лестер» должен был играть вдесятером с 42-й минуты», — приводит слова Артеты Goal.

Посмотреть видео можно на «Чемпионате».

«Арсенал», набрав 50 очков, занимает седьмое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Лестер Сити» (59) — на 4-м месте.

«Арсенал» в меньшинстве упустил победу над «Лестером»
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