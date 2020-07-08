«Милан» забил 4 гола в ворота «Ювентуса» впервые с 1989 года

«Милан», обыграв на «Сан-Сиро» в матче 31-го тура чемпионата Италии туринский «Ювентус», прервал необычную серию, продолжавшуюся 31 год, сообщает Opta в «Твиттере».

Впервые с марта 1989 года «Милану» удалось забить в ворота туринцев четыре мяча, тогда россонери разгромили «Ювентус» всухую со счётом 4:0.

Во вчерашнем матче, в составе «Ювентуса» отличились Адриен Рабьо и Криштиану Роналду. За «Милан» забивали Златан Ибрагимович, Франк Кессье, Рафаэл Леау и Анте Ребич. Туринский клуб прервал семиматчевую победную серию в чемпионате Италии.



«Милан» набрал 49 очков и поднялся на 5-е место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Ювентус» (75) — на 1-м месте.



В следующем туре «Ювентус» примет «Аталанту», а «Милан» на выезде сыграет с «Наполи».