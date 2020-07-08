Клопп: Лаллана уже легенда «Ливерпуля»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением о полузащитнике мерсисайдцев Адаме Лаллане, который летом покинет клуб в связи с истечением контракта.

«Адам… Думаю, уже все понимают, что он покинет клуб. Я скучаю по нему уже сейчас, хотя он ещё здесь. Лаллана — выдающийся игрок, один из самых великолепных игроков по качеству тренировок. Невероятный профессионал. Сейчас у нас сложная ситуация, я его очень уважаю. С Адамом уже всё решено — он в отличной форме, тренируется, всё хорошо. Но будущее — это его будущее. Если нам нужна его помощь на поле, мы можем её легко получить. Он с нами и выкладывается на 100 процентов. Пока нам не требуется его помощь, он будет просто тренироваться. Это нормально.

Было много дискуссий с игроками по поводу прекращения контрактов. Здесь это даже не было дискуссией. Для Адама было ясно, что мы не продлим его контракт.

Но мы не будем рисковать его будущим. Это абсолютно ясно. Он один из самых важных игроков «Ливерпуля» с того времени, как я здесь. Я желаю ему всего наилучшего в будущем, и, с моей точки зрения, здесь он уже легенда. Теперь со следующего сезона он может стать легендой где-то ещё», — цитирует Клоппа Goal.

Напомним, что Адам Лаллана перешёл в «Ливерпуль» летом 2014 года из «Саутгемптона» за € 31 млн. С тех пор 32-летний английский полузащитник провёл за красных 178 матчей, в которых забил 22 гола и отдал 22 результативные передачи.