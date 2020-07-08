Роберт Левандовски возглавил рейтинг лучших игроков после возобновления сезона

Американский новостной портал Bleacher Report составил рейтинг лучших игроков после возобновления сезона в Европе, прерывавшегося в связи с пандемией коронавируса.
Лучшим игроком стал нападающий «Баварии» Роберт Левандовски, который в 10 играх отличился 12 раз. Следом за ним в рейтинге идёт аргентинец Лионель Месси с 3 голами и 7 голевыми передачами в 7 встречах. Замыкает тройку лучших полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне, совершивший 5 (4 гола и 1 передача) результативных действий в 6 играх.
Полностью рейтинг выглядит следующим образом:
1. Роберт Левандовски («Бавария») — 12 забитых мячей в 10 встречах.
2. Лионель Месси («Барселона») — 3 гола и 7 голевых передач в 7 играх.
3. Кевин Де Брёйне («Манчестер Сити») — 4 гола и 1 передача в 6 играх.
4. Карим Бензема («Реал») — 3 гола и 1 передача в 7 играх.
5. Серхио Рамос («Реал») — 5 голов в 7 играх.
6. Давид Алаба, («Бавария») — 5 матчей на ноль из 10 проведённых.
7. Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед») — 4 гола и 2 голевые передачи в 5 играх.
8. Кай Хаверц («Байер») — 7 голов в 9 играх.
9. Томас Мюллер («Бавария») — 5 результативных передач в 10 играх.
10. Криштиану Роналду («Ювентус») — 4 гола в 6 играх.
- 8 июля 2020
-
06:39
-
06:24
-
06:04
-
05:39
-
05:22
-
04:40
-
03:30
-
02:45
-
02:30
-
02:14
-
01:57
-
01:40
-
01:20
-
00:55
-
00:44
-
00:35
-
00:16
-
00:13
-
00:13
-
00:02
- 7 июля 2020
-
23:40
-
23:39
-
23:36
-
23:14
-
23:13
-
22:54
-
22:36
-
22:36
-
22:26
-
22:25
-
22:21
-
21:59
-
21:56
-
21:41
-
21:39