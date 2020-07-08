CAS отклонил иск «Сантоса» к «Барселоне» на сумму в € 61 млн за переход Неймара

Спортивный арбитражный суд (CAS) рассмотрел заявление бразильского «Сантоса» к «Барселоне» по поводу компенсации за переход к сине-гранатовым Неймара, сообщает официальный сайт каталонского клуба.

Сумма, запрашиваемая бразильским клубом, составила € 61,3 млн. Однако CAS посчитал, что контракт между «Сантосом» и игроком был расторгнут по взаимному согласию и что «Барселона» не нарушила последнее, заплатив отцу игрока и компании N&N дополнительную компенсацию. Сообщается, что «Барселона» совершала манипуляции путём обмана, когда подписала предварительный контракт с Неймаром, также и когда подписывала трансферное соглашение с «Сантосом».

CAS обязует «Сантос» выплатить «Барселоне» € 18 тыс. для покрытия судебных издержек.

Напомним, Неймар стал игроком «Барселоны» в июле 2013 года. Сумма компенсации за переход составила около € 88 млн. С 2013 по 2017 год в составе каталонцев он провёл 186 встреч, в которых забил 105 голов и отдал 77 результативных передач. В августе 2017 года он стал игроком французского «Пари Сен-Жермен» за € 222 млн.