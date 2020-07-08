Эмерсон хочет покинуть «Челси». Он подал запрос на трансфер

Защитник «Челси» Эмерсон Палмери намерен покинуть лондонский клуб по окончании текущего сезона, сообщает журналист Николо Шкира в "Твиттере".



По информации источника, футболист подал запрос на трансфер из-за желания сохранить место в составе сборной Италии на предстоящий чемпионат Европы, по этой причине Эмерсон хочет вернуться в Серию А. Напомним, Евро-2020 был перенесён на следующее лето в связи с пандемией коронавируса.



Журналист сообщает, что руководство «Челси» планирует выручить от продажи защитника € 25 млн.



Сообщается, что в услугах игрока заинтересованы «Интер» и «Ювентус». Ранее Эмерсон защищал цвета «Ромы».

В текущем сезоне английской Премьер-лиги Эмерсон провёл 14 матчей и не отличился результативными действиями.