Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Эмерсон хочет покинуть «Челси». Он подал запрос на трансфер

Эмерсон хочет покинуть «Челси». Он подал запрос на трансфер
Футбол / Англия 0

Защитник «Челси» Эмерсон Палмери намерен покинуть лондонский клуб по окончании текущего сезона, сообщает журналист Николо Шкира в "Твиттере".

По информации источника, футболист подал запрос на трансфер из-за желания сохранить место в составе сборной Италии на предстоящий чемпионат Европы, по этой причине Эмерсон хочет вернуться в Серию А. Напомним, Евро-2020 был перенесён на следующее лето в связи с пандемией коронавируса.

Журналист сообщает, что руководство «Челси» планирует выручить от продажи защитника € 25 млн.

Сообщается, что в услугах игрока заинтересованы «Интер» и «Ювентус». Ранее Эмерсон защищал цвета «Ромы».

В текущем сезоне английской Премьер-лиги Эмерсон провёл 14 матчей и не отличился результативными действиями.

Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020