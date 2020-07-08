Геркус — об уходе Цорна: хозяин — барин, но не покидает ощущение неправильности решения

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус поделился мыслями об отставке Томаса Цорна, занимавшего аналогичную должность в «Спартака».



«Спартак» обьявил об отставке Томаса Цорна. Как говорят в народе: хозяин — барин. Это верно. Кто платит, тот и музыку заказывает. Леонид Федун в своём праве. Но…



Но ощущение какой-то неправильности этого решения всё же не покидает. Жаль, что Цорну не дали доработать хотя бы сезон. Дойти до финиша. Особенно когда сезон такой сложный, когда перестройка команды, когда меняется тренер, когда был дан определённый карт-бланш. Грустно», — написал Геркус в своём телеграм-канале.



Цорн работал в «Спартаке» с 2019 года. В настоящее время команда занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

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