ЦСКА поздравил вратаря Помазуна с бракосочетанием
Пресс-служба московского ЦСКА в "Инстаграме" поздравила голкипера Илью Помазуна с бракосочетанием.
«Поздравляем нашего голкипера Илью с бракосочетанием! Желаем ему и Елизавете счастья в семейной жизни», — подписала снимок вратаря и его супруги пресс-служба клуба.
В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 23-летний Илья Помазун не провёл ни одного матча в составе «армейцев». В прошедших 26 турах чемпионата ворота красно-синих защищал капитан ЦСКА Игорь Акинфеев.
В ходе сезона-2018/2019 Помазун дебютировал в Лиге чемпионов. Голкипер сыграл в гостевом матче с итальянской «Ромой» и пропустил три мяча.
После 26 туров РПЛ ЦСКА занимает пятое место. В текущем туре команда Гончаренко сыграет с «Оренбургом».
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